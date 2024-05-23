Знищення окупантів з хорватської РСЗВ RAK-12 показали в ДПСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195608-znyschennya-okupantiv-z-horvatskoyi-rszv-rak-12-pokazaly-prykordonnyky-video.html

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Харківській області.

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Докладають зусиль у перетворенні ворожих солдатів на «вантаж 200» українські прикордонники. Зокрема, вони вражають ворога з хорватської реактивної системи залпового вогню RAK-12. Про це 23 травня Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Артилеристи-прикордонники б’ють по окупантах з РСЗВ RAK-12 на Харківському напрямку, — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, РСЗВ RAK-12 калібру 128 мм виробляють у Хорватії. Українські прикордонники отримали їх на озброєння у квітні 2023 року. За інформацією порталу «Мілітарний», ці системи були розроблені на початку 1990-х років. «Рак» є значно полегшеною версією югославської реактивної системи залпового вогню M-63 Plamen.

Ця установка призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8 тис. 500 м. РСЗВ працює на ураження ворога як на відкритій місцевості, так і у випадку укриттів.

Нагадаємо, напередодні оператори бригади «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили ворожу «Газель», яку ворог заховав у пункті пропуску «Шебекіно» на Вовчанському напрямку. Відео ураження цілі прикордонники опублікували в мережі.