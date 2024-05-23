Руйнування в харківській друкарні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195617-udar-po-drukarni-u-harkovi-pojeju-zagasyly-ale-postrajdalyh-stalo-bilshe.html

Ракурс

Пожежу в харківській друкарні, яка зазнала двох російських ракетних ударів, ліквідували.

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Кількість постраждалих зросла до 21 особи. Загинуло семеро людей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила в Telegram.

Тим часом харківська обласна прокуратура показала фото російських ударів по Харківщині. У Дергачах внаслідок скидання КАБу пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та господарчих будівель. Відомо про вісьмох потерпілих, серед них 16-річний хлопець.

Ворог також бив по селі Рідкодуб, селищу Приколотне, селах Кіндрашівка та Моначинівка. Пошкоджено низку будинків, загинув 65-річний чоловік, а 41-річна жінка дістала поранення. Прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 травня Харків перебував під масованим російським обстрілом. Загинули семеро осіб. Серед загиблих п’ятеро жінок та чоловік. Дані ще однієї особи встановлюються. Усі загиблі були працівниками друкарні, куди були влучання. У момент ворожих ударів на підприємстві працювали близько 50 людей.