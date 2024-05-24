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Ракурс
ГУР відреагувало на проведення форуму російської опозиції у Львові

ГУР відреагувало на проведення форуму російської опозиції у Львові — Буданов схвалює

24 тра 2024, 08:39
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ГУР відреагувало на проведення форуму російської опозиції у Львові.


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Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України… Подібні події наближають кінець режиму путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури, — пишуть у відомстві.

У форумі узяли участь представники політичної опозиції, а також російських добровольчих батальйонів у складі Сил оборони.

Мер міста Андрій Садовий заявив, що відправив запит щодо цього у «відповідні органи».

Серед учасників були Макс Фейгін, Гарі Каспаров, представники російських добробатів, а також Верховної Ради та Офісу президента. Виступав, наприклад, радник голови ОП Михайло Подоляк. ВІн казав, що опозиції не варто ображатися на те, що «в Україні сьогодні виражена антиросійськість», а рф має не тільки «путінській стрижень».

У СБУ натомість повідомили, що не мають жодної інформації про проведення цього форуму.

Джерело: Ракурс


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