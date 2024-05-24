У Міноборони назвали ціну розробки застосунку «Резерв+»

https://racurs.ua/ua/n195626-u-minoborony-nazvaly-cinu-rozrobky-zastosunku-rezerv.html

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Розробка застосунку «Резерв+" обійшлась у 3,4 млн грн (близько 86 тис. дол.). Для цього використовувалися кошти донорів.

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За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, повна вартість застосунку склала 3 413 448 грн з ПДВ, а фінансування відбувалося коштом благодійного фонду.

Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте, — додала Чорногоренко.

Над застосунком працювали кілька команд, зокрема з Міноборони та МВС.

Станом на 22 травня 805 тис. громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку «Резерв+".

У застосунку «Резерв+" з’являться нові функції: Дані військовозобов’язаних повністю захищені у застосунку. Згодом через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Військовозобов’язані, які при оновленні даних через додаток «Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити це в ТЦК та СП, розповіла Чорногоренко.

Зараз Міноборони розробляє функціонал, який допоможе виправляти онлайн помилки.