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У Міноборони назвали ціну розробки застосунку «Резерв+»
У Міноборони назвали ціну розробки застосунку «Резерв+"https://racurs.ua/ua/n195626-u-minoborony-nazvaly-cinu-rozrobky-zastosunku-rezerv.htmlРакурс
Розробка застосунку «Резерв+" обійшлась у 3,4 млн грн (близько 86 тис. дол.). Для цього використовувалися кошти донорів.
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За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, повна вартість застосунку склала 3 413 448 грн з ПДВ, а фінансування відбувалося коштом благодійного фонду.
Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте, — додала Чорногоренко.
Над застосунком працювали кілька команд, зокрема з Міноборони та МВС.
Станом на 22 травня 805 тис. громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку «Резерв+".
У застосунку «Резерв+" з’являться нові функції: Дані військовозобов’язаних повністю захищені у застосунку. Згодом через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.
Військовозобов’язані, які при оновленні даних через додаток «Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити це в ТЦК та СП, розповіла Чорногоренко.
Зараз Міноборони розробляє функціонал, який допоможе виправляти онлайн помилки.
Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор ТЦК і СП може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти, — сказала вона в ефірі телемарафону.