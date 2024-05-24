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Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні - у списку танків Leopard
Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні — у списку танків Leopardhttps://racurs.ua/ua/n195636-nimechchyna-onovyla-perelik-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-u-spysku-tankiv-leopard.htmlРакурс
Міноборони Німеччини оновило перелік військової допомоги Україні.
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Серед нових видів зброї та обладнання від німців є:
- 10 танків Leopard 1A5.
- 34 БПЛА RQ-35 Heidrun.
- 20 БПЛА Vector.
- 111 гвинтівок CR 308.
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338.
- 20 кулеметів MG3 для встановлення на танки Leopard.
- 540 штурмових гвинтівок MK 556.
- 8 тис. 500 155-мм снарядів.
- 1,75 млн боєприпасів для вогнепальної зброї.
- Броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 ARV.
- мостоукладальний танк Biber.
- 16 танкерів Mercedes-Benz Zetros.
- два мінні плуги.
- броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs.
- чотири танки для розмінування 1 MC.
Планується відправити три РСЗВ HIMARS.