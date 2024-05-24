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Ракурс
Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні - у списку танків Leopard

Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні — у списку танків Leopard

24 тра 2024, 14:05
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Міноборони Німеччини оновило перелік військової допомоги Україні.


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Серед нових видів зброї та обладнання від німців є:

  • 10 танків Leopard 1A5.
  • 34 БПЛА RQ-35 Heidrun.
  • 20 БПЛА Vector.
  • 111 гвинтівок CR 308.
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338.
  • 20 кулеметів MG3 для встановлення на танки Leopard.
  • 540 штурмових гвинтівок MK 556.
  • 8 тис. 500 155-мм снарядів.
  • 1,75 млн боєприпасів для вогнепальної зброї.
  • Броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 ARV.
  • мостоукладальний танк Biber.
  • 16 танкерів Mercedes-Benz Zetros.
  • два мінні плуги.
  • броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs.
  • чотири танки для розмінування 1 MC.

Планується відправити три РСЗВ HIMARS.

Джерело: Ракурс


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