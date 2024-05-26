Прикордонники показали роботу БпЛА Mavic. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195694-prykordonnyky-pokazaly-robotu-bpla-mavic-po-vorojyh-cilyah-video.html

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Оператори українських дронів ювелірно знищують окупантів та їхню техніку в зоні бойових дій.

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У мережі з’явилося відео успішної роботи бойових дронів прикордонників бригади «Помста» на Соледарському напрямку. Професійно відпрацювали бійці Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса. Про це 26 травня повідомила Державна прикордонна служба України.

На кадрах можна побачити, як український БпЛА знищує російську БМП-2, яка підірвалася на протитанковій міні. Також зафіксоване ураження укриттів окупантів та влучні скиди з Mavic.

Один загарбник прикинувся мертвим, але обдурити досвідчених операторів йому не вдалося, — додали в ДПСУ.

Також дрон прикордонників уразив авто та позицію окупантів на Південному напрямку.

Нагадаємо, військовослужбовці з прикордонної бригади «Помста» уразили дронами засоби супутникового звʼязку російських окупантів, встановлені на Вуглегірській ТЕС в Донецькій області.