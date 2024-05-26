У Дніпропетровській області виявили вибухівку на електропідстанції. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195693-vybuhivku-znayshly-na-elektropidstanciyi-v-dnipropetrovskiy-oblasti.html

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Вибуховий пристрій на одній з підстанцій обленерго виявили на Дніпропетровщині.

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Вибухівку вже знешкодили. На місце події викликали поліцію та саперів. Про це 26 травня Міністерство енергетики повідомило в Telegram.

А в Хмельницькій області через нічну російську ракетну атаку без світла залишилися 11,1 тис. абонентів у 13 населених пунктах. Однак вранці подачу електроенергії відновили.

В Міненерго додали, що на Сумщині російський снаряд влучив у газорозподільчу станцію. На щастя, ніхто не постраждав. Обладнання теж не пошкоджене, а газопостачання не припинялося.

Нагадаємо, 17 травня радник прем'єр-міністра й член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що обмеження електроенергії, які почалися в Україні із 15 травня через російські обстріли, триватимуть до кінця серпня. Чиновник наголосив, що незначне покращення в енергосистемі очікується у серпні-вересні через низку різних факторів.