ЗСУ відбили загрозу прориву росіян на Харківщині. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195695-zsu-vidbyly-zagrozu-proryvu-rosiyan-na-harkivschyni-genshtab.html

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Загрозу прориву російських військ на Харківському напрямку зупинила українська армія.

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У неділю, 26 травня, загарбники вже тричі намагалися штурмувати позиції Сил оборони на цій ділянці фронту. Захисники відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. А ворог тим часом намагається просунутися в районі села Лук’янці, там триває бій. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що у суботу ворожа армія втратила на Харківському напрямку 179 солдатів, танк, бойову бронемашину, три артилерійські системи та шість автомобілів і спецтехніки.

Українське командування переконує, що скрізь, де ворог продовжує атаки, він зазнає значних втрат. Українська артилерія та піхотні підрозділи взаємодіють ефективно.

Нагадаємо, 24 травня в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони зупинили росіян на Харківському напрямку. Далі українські військові планують і проводять наступальні дії для відновлення втраченого положення. Бойові дії тривають у прикордонних районах.

А 26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що російська федерація збирає ще одне угрупування військ біля українського кордону та готується до нової спроби наступу на Харківську область. Глава держави не виключає, що загарбники спробують наступати за 90 км від Харкова.