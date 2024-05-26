Росіяни "спалили" союзників - у Курській області впав іранський безпілотник Mohajer-6 з ракетами

https://racurs.ua/ua/n195697-rosiyany-spalyly-souznykiv-u-kurskiy-oblasti-vpav-iranskyy-bezpilotnyk-mohajer-6-z-raketamy.html

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У Курській області упав російський БпЛА. Це російський розвідувально-ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6. Безпілотник помітили місцеві жителі, який вирішили детально оглянути його.

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На кадрах зблизька можна помітити озброєння безпілотника, яке складається з двох корегованих авіабомб Ghaem-5.

Також у кадр відео потрапив бортовий номер безпілотника «ER-858». Така буквена система бортових номерів свідчить про те, що безпілотник був експортованих з Ірану до росії, пише «Мілітарний».

Треба зазначити, що використання безпілотників Mohajer-6 ворог розпочав ще у 2022 році, оскільки не мав власних безпілотних повітряних систем великої дальності.

«Мілітарний» пише, що наразі дрони цього типу використовуються не дуже активно, оскільки їх озброєння розраховане на використання з відносно великих відстаней до цілі.

Хоча першочергово, він створювався для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження (несе до чотирьох боєприпасів).

Це не перший випадок втрати безпілотника Mohajer-6 від російської протиповітряної оборони та РЕБ. У червні 2023 року на території тимчасового окупованого півострова Крим були знайдені уламки безпілотника Mohajer-6, який впав через його заглушення засобами РЕБ.

Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Він має максимальну швидкість 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

Начинка безпілотника — переважно іноземна. У дрона японські, китайські та американські камери й лазерний далекомір. Це переважно цивільні компоненти, їх не вважають військовими товарами.