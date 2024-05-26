В епіцентрі влучань по «Епіцентру» перебували щонайменше 20 людей

https://racurs.ua/ua/n195707-v-epicentri-vluchan-po-epicentru-perebuvaly-schonaymenshe-20-ludey-video.html

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У Харкові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по будівельному гіпермаркету «Епіцентр», повідомив міський голова Ігор Терехов. 27 травня у місті приспустять державні прапори, у громадських місцях буде заборонена розважальна музика.

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Станом на 20.30 неділі, 26 травня, на місці влучань двох російських УМПБ Д-30 триває рятувально-пошукова операція та ідентифікація тіл. Відомо про щонайменше 16 загиблих, 44 поранених та сімох безвісти зниклих.

В епіцентрі влучань по «Епіцентру» перебували щонайменше 20 людей, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури. Це встановили за відео з камер спостереження.

За її даними, безвісти зниклими нині вважають сімох людей.

Серед загиблих через удар по харківському гіпермаркету є 12-річна дівчинка та її мама. Усього в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

Наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей.