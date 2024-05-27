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Видання Forbes перетворило російський танк-сарай "Громозека" на "Гомосеку"

У Forbes назвали російський танк-сарай «Громозека» «Гомосекою»

27 тра 2024, 13:26
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Видання Forbes перетворило російський танк-сарай «Громозека» на «Гомосеку».


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У виданні вийшов текст про російську бронетехніку, яку останнім часом стали обшивати сталевими «будками» для захисту від ударів FPV-дронів. Такі «гаражі» все одно не рятують панцерники окупантів.

Серед фото було зображення танка з написом «Громозека» — за ім’ям фантастичного радянського мультфільму «Таємниця третьої планети».

Однак журналісти Forbes переклали назву танка як Homosexual («Гомосека»).

Джерело: Ракурс


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