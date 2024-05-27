Ракурсhttps://racurs.ua/
Издание Forbes превратило российский танк-сарай "Громозека" в "Гомосеку"
В Forbes назвали российский танк-сарай «Громозека» «Гомосекой»https://racurs.ua/n195724-v-forbes-nazvali-rossiyskiy-tank-saray-gromozeka-gomosekoy.htmlРакурс
Видання Forbes перетворило російський танк-сарай «Громозека» на «Гомосеку».
.
У виданні вийшов текст про російську бронетехніку, яку останнім часом стали обшивати сталевими «будками» для захисту від ударів FPV-дронів. Такі «гаражі» все одно не рятують панцерники окупантів.
Серед фото було зображення танка з написом «Громозека» — за ім’ям фантастичного радянського мультфільму «Таємниця третьої планети».
Однак журналісти Forbes переклали назву танка як Homosexual («Гомосека»).