Издание Forbes превратило российский танк-сарай "Громозека" в "Гомосеку"

https://racurs.ua/n195724-v-forbes-nazvali-rossiyskiy-tank-saray-gromozeka-gomosekoy.html

Ракурс

Видання Forbes перетворило російський танк-сарай «Громозека» на «Гомосеку».

.

У виданні вийшов текст про російську бронетехніку, яку останнім часом стали обшивати сталевими «будками» для захисту від ударів FPV-дронів. Такі «гаражі» все одно не рятують панцерники окупантів.

Серед фото було зображення танка з написом «Громозека» — за ім’ям фантастичного радянського мультфільму «Таємниця третьої планети».

Однак журналісти Forbes переклали назву танка як Homosexual («Гомосека»).