Прокуратура оскаржить закриття справи проти екс-керівників «Беркута»

Під час подій Євромайдану, фото: «Цифровий архів Майдану»

https://racurs.ua/ua/n195736-prokuratura-oskarjyt-zakryttya-spravy-proty-eks-kerivnykiv-berkuta.html

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Офіс генпрокурора оскаржить нещодавнє рішення Шевченківського райсуду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно керівників столичного спецпідрозділу МВС «Беркут» і посадовця київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

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Про це сьогодні, 27 травня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що обвинувальний акт у цьому провадженні був скерований до суду ще у 2015 році.

Упродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи, — наголошують в Офісі генпрокурора. — У зв’язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження.