Парламент Грузії очікувано подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про так званих "іноагентів"

https://racurs.ua/ua/n195769-parlament-gruziyi-podolav-veto-na-zakon-pro-tak-zvanyh-inoagentiv.html

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Вето президентки Грузії на закон про іноагентів 28 травня подолано.

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84 грузинські депутати проголосували за законопроект, який підриває прозахідний курс країни, повідомляє Sova.

Натовп біля будівлі парламенту у Тбілісі скандує: «Раби!»

Перед цим проект, представлений фракцією «Грузинська мрія» та відхилений Саломе Зурабішвілі, був підтриманий 84 голосами.

Спочатку було проведено голосування щодо проекту, запропонованого Саломе Зурабішвілі, згідно з яким закон «Про прозорість іноземного впливу» мав діяти лише один день. Президентський проект було провалено — 0 голосів «за», 66 — «проти».

Після цього проект фракції «Грузинська мрія» був підтриманий парламентом — 84 голосами «за», 4 — «проти».

Цього дня, як і раніше, біля будівлі парламенту Грузії зібралися тисячі протестувальників проти ухвалення закону про «іноземних агентів». Поліція заблокувала всі входи до парламенту, побоюючись проникнення учасників акції до будівлі.

Під час обговорення в парламенті депутат від правлячої партії «Грузинська мрія» Ірма Заврадашвілі облила водою лідера опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Гіоргі Вашадзе, який виступав із трибуни.

Молодець! Спасибі! Молодець! Браво! Браво! Молодець! На більше ви не здатні. Нічого, нічого <…> Ось це дикунство, до якого дійшли зрадники! — заявив після цього він.

Законопроект «Про прозорість іноземного впливу» буде знову направлений президенту на підпис. Закон має бути поданий президенту протягом трьох днів, при цьому на підписання відводиться 5 днів. Якщо Зурабішвілі не підпише закон повторно у встановлений термін, він буде підписаний та опублікований спікером парламенту протягом 5 днів.

Після оприлюднення закону Міністерство юстиції та Національне агентство публічного реєстру мають протягом 60 днів створити реєстр «Організацій, які становлять інтереси іноземних сил». Після набуття чинності реєстру реєстрація у ньому стає обов’язковою всім тих неурядових організацій та засобів, понад 20% доходів яких надходить з-за кордону.