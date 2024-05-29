Денис Малюська, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n195803-zakon-dozvolyaie-zasudjenym-jinkam-doluchytysya-do-zsu-maluska.html

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Закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська, відповідаючи на запитання, чи є серед засуджених, які виявили бажання мобілізуватися, жінки, повідомляє агентство «Укрінформ».

Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки, — зазначив міністр.

Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Тобто якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає, — додав він.

Водночас Малюська зауважив, що «жінок насправді мало у в’язничній системі».

Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони важкі набагато рідше вчиняють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі, — наголосив він.

17 травня президент підписав закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Нагадаємо, нещодавно Малюська заявив, що вже понад 600 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ.

Джерело: «Укрінформ»