Скільки в’язнів вже мобілізувалися до ЗСУ, розповів Малюська

Денис Малюська, фото: Facebook / Denis Malyuska

https://racurs.ua/ua/n195744-skilky-v-yazniv-vje-mobilizuvalysya-do-zsu-rozpoviv-maluska.html

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В Україні вже 613 ув’язнених приєдналися до лав ЗСУ.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вже 613 ув’язнених вийшли та приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку, — розповів він.

За словами міністра, Мін’юст стежить, щоб усі вимоги щодо мобілізації ув’язнених були дотримані — це необхідно для того, щоб ті, хто все ще сумнівається, бачили, що засуджених тренують і забезпечують відповідно до стандартів.

Малюська також повідомив, що засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Станом наразі це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями, — зазначив міністр.

За словами Малюськи, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях, вони проходять підготовку.

При цьому він допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект № 11079−1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. 17 травня стало відомо, що цей закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело: «РБК-Україна»