В Україні можуть повернутися відключення електроенергії, фото:

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Обмеження електроенергії, котрі в останні дні відсутні через підключення 26 і 27 травня до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.

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Про це під час засідання енергокомітету Верховної Ради заявив виконувач обов’язків голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, «Укренерго» вже запроваджуватиме обмеження, — зазначив він.

За словами Котіна, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що до зими в системі будуть працювати усі дев’ять доступних Україні енергоблоків АЕС загальною потужністю 7,8 ГВт.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»