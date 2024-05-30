На порталі "Дія" запустять електронне бронювання

https://racurs.ua/ua/n195821-na-portali-diya-zapustyat-elektronne-bronuvannya.html

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На порталі «Дія» запустять електронне бронювання.

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Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра… На порталі «Дія» буде запущено функціонал електронного бронювання, — повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона також зазначила, що, на думку Міноборони, «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією».

Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК, — сказала Черногоренко.

Як розповіла заступниця міністра, Міноборони «зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів».

Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні… для колег, щоб «докрутити» функціонал, і ми запустимося, — сказала Черногоренко.

У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+" 18 червня з’явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.