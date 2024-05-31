Німеччина заявила про передачу Україні ще однієї системи Patriot. Фото:

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Ракурс

Протиповітряна оборона України буде суттєво посилена.

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У п’ятницю, 31 травня, уряд Німеччини ухвалив рішення про передачу українським Силам оборони зенітно-ракетної системи Patriot. Також буде переказано 500 млн євро. Про це Міністерство закордонних справ ФРН повідомило в соцмережі Х.

Посилення протиповітряної оборони України залишається вирішальним. Німеччина надає ще одну систему Patriot та додаткові 500 млн євро. Разом ми повинні продемонструвати нашу непохитну підтримку та відданість, — йдеться у повідомленні.

Напередодні німецьке видання Tagesschau інформувало, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро.

Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про нову ініціативу щодо посилення української ППО. Тоді Берлін погодився надати ЗСУ свою третю батарею Patriot.

А 21 травня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що німецька ініціатива з посилення протиповітряної оборони України зібрала майже 1 млрд євро.