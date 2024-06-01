Зеленський прокоментував масований російський удар. Фото: ОП

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Масовану атаку по Україні прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Глава держави упевнений, що голова мета країни-агресора — це нормалізувати терор і використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України. Своєчасно зупинити цей терор можливо лише своєчасно ухваленими рішеннями. Президент знову звернувся до союзників і показав наслідки обстрілу= на відео в Facebook.

Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об'єкти. Це те, з чим воює росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів «Шахед» був спрямований на південь, центр і захід України, — зазначив він.

Український лідер закликав партнерів надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot та інші сучасні системи ППО. Також, за його словами, важливо прискорити й розширити поставки винищувачів F-16 в Україну.

Нагадаємо, вночі 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК повідомили про суттєве пошкодження обладнання на двох теплоелектростанціях.

Під час цієї атаки росіяни застосували 53 ракети різних типів та 47 «Шахедів». Під час протиповітряного бою українські захисники знищили 81 повітряну ціль.