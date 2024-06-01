Графіки відключень світла можуть змінитися. Фото:

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Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися.

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Це стосується сьогоднішнього дня, 1 червня. Причиною змін стала нічна повітряна атака росії. З 18.00 до 23.00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження запровадять для побутових та промислових споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися, — заявили у відомстві.

В Міненерго наголосили, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ворогом дефіцит потужності.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі 1 червня росія намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК заявили про суттєве пошкодження обладнання на двох теплоелектростанціях.

Напередодні в «Укренерго» заявили, що на 1 червня запровадили ліміти на споживання світла для бізнесу та населення по всій Україні з 18.00 до 23.00. Графіки погодинних відключень можуть застосувати в разі перевищення цих лімітів.