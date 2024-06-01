Співробітнику ТЦК кинули вибухівку в двір у Черкаській області

Співробітнику ТЦК кинули вибухівку в двір. Фото:

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Ракурс

Вибух прогримів у дворі працівника ТЦК у Черкаській області.

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У селищі Катеринопіль 30 травня невідомі кинули вибухівку на подвір’я будинку сержанта ЗСУ, який служить у четвертому відділі одного з районних військкоматів. Від вибуху ніхто не постраждав. Про ситуацію повідомили правоохоронним органам. Про це повідомив Черкаський обласний центр комплектування та соціальної підтримки.

В ТЦК зазначили, що цей працівник долучився до армії з початку повномасштабного вторгнення, його син також воює на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. Військкоми переконують, що вибух на подвір’ї їхнього працівника стався на тлі «ганебної інформаційної кампанії» з дискредитації українських військових.

Інформацію про інцидент передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, 18 травня у Дніпропетровській області напали на співробітника ТЦК. У місті Синельникове цивільний завдав ножове поранення співробітнику військкомату, який проводив оповіщення військовозобов’язаних. Нападника затримали правоохоронці.