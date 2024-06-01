На проукраїнського депутата Бундестагу напали у землі Баден-Вюртемберг

https://racurs.ua/ua/n195895-na-proukrayinskogo-deputata-bundestagu-napaly-u-zemli-baden-vurtemberg.html

Ракурс

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер отримав легкі травми через напад у місті Ален.

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Про це повідомляє місцеве видання Schwäbische Post.

У землі Баден-Вюртемберг Кізеветтер проводить передвиборчу кампанію. Він з’явився біля стенду ХДС невдовзі після дев’ятої ранку.

За попередньою інформацією, нападник Петер Бауер, місцевий агітатор від іншої партії.

Я простояв там менш ніж п’ять хвилин, коли він підійшов до мене збоку, закричав на мене, назвавши розпалювачем війни, — розповів Кізеветтер.

Депутат захотів дізнатися, чому стороння людина кричить на нього і підійшов до неї.

Після цього він штовхнув мене і зніс агітаційний намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібний запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив мене і штовхнув, — пояснив парламентар.

Кізеветтер виступає за надання Україні більшої кількості зброї, щоб вона могла захищатись від російського вторгнення. За це його політичні опоненти називають Кізеветтера «розпалювачем війни».