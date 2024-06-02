Китайський космічний апарат "Чан'є-6" сів на темному боці Місяця

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Китайський космічний апарат «Чан'є-6» здійснив успішну посадку на темному боці Місяця, повідомило інформаційне агентство «Сіньхуа». Завдання місії — зібрати та доставити на Землю зразки місячного ґрунту.

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«Чан'е-6» запустили на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань. Рано-вранці 2 червня він здійснив посадку в заданому районі Південний полюс — Ейткен на звороті Місяця.

Космічний апарат повинен протягом двох діб зібрати два кілограми зразків місячної породи, після чого він вирушить назад на Землю. Для захоплення проб апарат оснащений буром та роботизованою рукою. Передбачається, що «Чан'є-6» приземлиться в районі Внутрішньої Монголії приблизно 25 червня.

Це третя посадка космічного апарату на Місяці цього року. Раніше жодна країна не досліджувала зворотний бік Місяця, який завжди розгорнутий у бік від Землі.

Спеціальний зонд може витягти деякі з найдавніших порід супутника Землі з величезного кратера на її південному полюсі.

Перед приземленням модуля висловлювалися побоювання, що його посадка може бути пов’язана з ризиком, оскільки тримати зв’язок із космічними кораблями, що досягли зворотного боку Місяця, дуже складно.

Але поки що місія йде за планом, і тепер апарат доведеться витратити до трьох днів на збір «матеріалів» з поверхні супутника Землі.