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Ракурс
Знущання над українськими військовополоненими. Скріншот з відео

Прокуратура почала розслідувати знущання над українськими військовополоненими

3 чер 2024, 12:20
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Знущання над українськими військовополоненими почала розслідувати прокуратура.


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Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські терористи жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку. Окупанти били захисників та імітували страту шляхом пострілу біля голови одного з військовополонених. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР, — зазначили в прокуратурі.

Зазначається, що росіяни порушили Женевські конвенції, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених. Правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих та військовослужбовців ЗС рф.

А український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй з закликом задокументувати факт знущання.

Знущання над українськими військовополоненими. Скріншот з відео

Знущання над українськими військовополоненими. Скріншот з відео

Нагадаємо, 31 травня з російського полону повернули 75 українців — рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ й цивільних. Зокрема, додому повернулися 19 військових, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і «Азовсталі».

Джерело: Ракурс


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