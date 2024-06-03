У Монголії затримали активістів, які з українським прапором протестували проти візиту лукашенка

https://racurs.ua/ua/n195959-u-mongoliyi-zatrymaly-aktyvistiv-yaki-z-ukrayinskym-praporom-protestuvaly-proty-vizytu-lukashenka.html

Ракурс

У Монголії затримали активістів, які з українським прапором протестували проти візиту білоруського бульбофюрера олександра лукашенка.

.

Монгольський громадський рух «Ні війні» влаштував акцію протесту проти візиту лукашенка в країну. Активісти вийшли на площу Сухе-Батора в столиці країни, де їх затримала поліція.

Керівника руху протримали у відділку 2,5 години. Він зазначив, що це була вже 112 акція на підтримку України, але зараз активісти протестували ще й проти приїзду лукашенка.

лукашенко є військовим злочинцем із міжнародного кримінального права. Оскільки Монголія приєдналася до Конвенції, вона зобов’язана заарештувати лукашенка, щойно він прибуде до Монголії. Однак оголосити це державним візитом високого рангу і дати притулок цій людині в країні на чотири дні під першокласною охороною — це акт, який підпадає під міжнародні санкції. Це поведінка, якої не має бути у зовнішній політиці Монголії. лукашенко — соратник глави росії Путіна. Його візиту протистояли, оскільки згідно з Кримінальним кодексом він є військовим злочинцем, — пояснив політичний лідер акції.

Учасники руху заявили, що зафіксують побої та скаржитимуться на незаконне затримання.