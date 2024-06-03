Під час поховання Ірини Цибух у Львові запалили ватру та заспівали пісні зі списку, який залишила загибла

https://racurs.ua/ua/n195960-pid-chas-pohovannya-iryny-cybuh-u-lvovi-zapalyly-vatru-ta-zaspivaly-pisni-zi-spysku-yakyy.html

Ракурс

Під час поховання Ірини Цибух на Личаківському кладовищі запалили ватру та заспівали пісні зі списку, який залишила парамедикиня.

.

Про це повідомляє «Суспільне» та публікує відео.

В понеділок, 3 червня, у Львові відбувся чин похорону та прощання із парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною Цибух із позивним «Чека».

Церемонія прощання у Львові відбувалася у Гарнізонному храмі. Провести Ірину в останню путь прийшли друзі, колеги, бойові побратими та мешканці міста.

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.

У лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону і зайняла позицію старшої екіпажу.

Ірина Цибух «Чека» загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня, за кілька днів до свого дня народження. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

Після чину похорону у Гарнізонному храмі, відбулася загальноміська церемонія прощання на площі Ринок у Львові.

Опісля люди вирушили на прощання до Личаківського кладовища. Поховали Ірину на полі почесних поховань. Також там запалили прощальну ватру.

Мамо, не плач, Ти мене народила для волі І ціною власної крові В полі соняшники проростуть, — співачка Марина Круть, подруга парамедикині Ірини Цибух, виконала останню пісню для дівчини у Гарнізонному храмі Львова.

Пісню «Воля» артистка випустила 2 роки тому, на початку повномасштабного вторгнення росії.