Канада запровадила санкції проти соратників Віктора Януковича. Фото:

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Економічні санкції проти соратників колишнього президента України Віктора Януковича запровадила Канада.

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В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є «серйозним порушенням» міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи. Саме тому були запроваджені санкції проти топ-посадовців часів президента-втікача. Про це 4 червня повідомила прес-служба канадського уряду.

Під обмеження потрапили:

колишній премʼєр-міністр Микола Азаров;

колишній нардеп від «Партії регіонів» Олексій Азаров;

екс-міністр охорони здоровʼя Раїса Богатирьова;

колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв;

екс-генеральний прокурор Віктор Пшонка;

колишній народний депутат від «Партії регіонів» Артем Пшонка;

бізнесмен Сергій Курченко;

колишній голова МВС Віталій Захарченко;

екс-міністр освіти Дмитро Табачник;

колишній голова СБУ Олександр Якименко;

Санкції забороняють громадянам Канади проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з особами, що потрапили до переліку.

Нагадаємо, 27 травня Євросоюз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука та підконтрольного йому видання Voice of Europe. Також під санкції потрапив колишній генпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.