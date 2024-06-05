ППО уночі знищила 22 "шахеди" - де збивали дрони

https://racurs.ua/ua/n195999-ppo-unochi-znyschyla-22-shahedy-de-zbyvaly-drony.html

Ракурс

У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ — рф., мис Чауда — Крим.

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До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, повідомив 5 червня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Голова адміністрації Полтавської області Філіпп Пронін написав, що на території області є влучання в промисловий об'єкт. Пострадал одна людина, но он відказався від госпіталізації.

Глава адміністрації Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім в середу написав у Telegram, що над його областю були збиті шість «шахедів». Один із них, упав, і повністю зруйнував приватний будинок на заході області. Він пошкодив ще десять будинків і два автомобіля. Люди не постраждали.

Голова адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак написав, що в його області були збиті чотири безпілотники.