Україна скасувала виняток щодо проживання за кордоном для виїзду з країни людей з подвійним громадянством

https://racurs.ua/ua/n196001-ukrayina-skasuvala-vynyatok-schodo-projyvannya-za-kordonom-dlya-vyyizdu-z-krayiny-ludey.html

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За інформацією диппредставництва США в Україні, з 1 червня український уряд скасував винятки щодо «проживання за кордоном», які раніше дозволяли деяким українцям залишати країну.

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Посольство США в Україні опублікувало реліз, в якому попередило своїх громадян, що Україна скасовує виняток, який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть більше не мати змоги залишити Україну.