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Україна скасувала виняток щодо проживання за кордоном для виїзду з країни людей з подвійним громадянством
Україна скасувала виняток щодо проживання за кордоном для виїзду з країни людей з подвійним громадянствомhttps://racurs.ua/ua/n196001-ukrayina-skasuvala-vynyatok-schodo-projyvannya-za-kordonom-dlya-vyyizdu-z-krayiny-ludey.htmlРакурс
За інформацією диппредставництва США в Україні, з 1 червня український уряд скасував винятки щодо «проживання за кордоном», які раніше дозволяли деяким українцям залишати країну.
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Посольство США в Україні опублікувало реліз, в якому попередило своїх громадян, що Україна скасовує виняток, який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть більше не мати змоги залишити Україну.
У посольстві підкреслили, що українське законодавство поки не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України, а, відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.
Раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США.
Від української влади жодних подібних заяв про заборону виїзду військовозобов’язаним чоловікам із подвійним громадянством не було.