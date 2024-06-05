Адвоката викрили на спробі дати хабар у 200 тис. дол. прокурорам САП та детективам НАБУ

https://racurs.ua/ua/n196010-advokata-vykryly-na-sprobi-daty-habar-u-200-tys-dol-prokuroram-sap-ta-detektyvam-nabu.html

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Столичного адвоката викрили на спробі дати хабар у 200 тис. дол. прокурорам САП та детективам НАБУ.

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Юридична компанія «Міллер» пише, що слідчі дії проводилися стосовно одного з адвокатів їхньої компанії — Олексія Носова. У компанії шоковані цим випадком.

За даними слідства, Носов пропонував гроші прокурорам та детективам за передачу справи свого підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електроенергією «Укренерго» та легалізацію 716 млн грн, отриманих від її продажу.

Компанія «Міллер» повідомила, що розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим та буде сприяти слідству. На інцидент також відреагував засновник юридичної компанії Масі Найєм.

Закон має бути один для всіх не лише на словах. Зрештою, саме за такі цінності ми й воюємо. Усі крапки розставимо після перемоги, — написав Масі Найєм.

Адвокат Носов був відомий також як захисник екс-очільника «Нафтогазу» Андрія Коболева, якого підозрюють у незаконному отриманні премії на 10 млн дол.