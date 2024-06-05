Полонений росіянин, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196023-u-vovchansku-polonyly-rashysta-yakyy-21-den-perehovuvavsya-vid-ukrayinskyh-viyskovyh-video.html

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У Вовчанську бійці бригади «Сталевий Кордон» під час проведення штурмових дій відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищили шість окупантів та одного взяли в полон.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

На відміну від військових рф, наші бійці ставляться до полонених відповідно до норм Міжнародного права, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що полонений — 34-річний уродженець тверської області рф. У російській армії він перебував на посаді стрільця.

Він розповідає, що основна мотивація воювати в Україні це заробіток грошей та що його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що росіянин отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий окупантами в одній з будівель міста Вовчанськ й переховувався від українських захисників 21 день.