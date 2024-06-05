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У МВС роз’яснили ситуацію зі звільненням полонених нацгвардійців, фото: «Укрінформ»

Усі визволені з полону можуть звільнитися з військової служби — МВС

5 чер 2024, 16:45
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У МВС прокоментували ситуацію, котра виникла щодо питання звільнення з військової служби визволених з полону нацгвардійців.


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Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував документ від Нацгвардії, в якому йшлося про те, що норми законодавства, котрі передбачають можливість звільненим з полону військовослужбовцям звільнитися з військової служби, застосовуватимуться тільки до військовослужбовців, які були звільнені з полону після 18 травня 2024 року.

Очільник МВС Ігор Клименко сьогодні, 5 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому роз’яснив позицію відомства.

Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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