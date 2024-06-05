В МВД разъяснили ситуацию с увольнением пленных нацгвардейцев, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n196024-vse-osvobojdennye-iz-plena-mogut-uvolitsya-s-voennoy-slujby-mvd.html

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У МВС прокоментували ситуацію, котра виникла щодо питання звільнення з військової служби визволених з полону нацгвардійців.

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Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував документ від Нацгвардії, в якому йшлося про те, що норми законодавства, котрі передбачають можливість звільненим з полону військовослужбовцям звільнитися з військової служби, застосовуватимуться тільки до військовослужбовців, які були звільнені з полону після 18 травня 2024 року.

Очільник МВС Ігор Клименко сьогодні, 5 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому роз’яснив позицію відомства.