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В МВД разъяснили ситуацию с увольнением пленных нацгвардейцев, фото: «Укринформ»
Все освобожденные из плена могут уволиться с военной службы — МВДhttps://racurs.ua/n196024-vse-osvobojdennye-iz-plena-mogut-uvolitsya-s-voennoy-slujby-mvd.htmlРакурс
У МВС прокоментували ситуацію, котра виникла щодо питання звільнення з військової служби визволених з полону нацгвардійців.
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Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував документ від Нацгвардії, в якому йшлося про те, що норми законодавства, котрі передбачають можливість звільненим з полону військовослужбовцям звільнитися з військової служби, застосовуватимуться тільки до військовослужбовців, які були звільнені з полону після 18 травня 2024 року.
Очільник МВС Ігор Клименко сьогодні, 5 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому роз’яснив позицію відомства.
Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну, — зазначив він.
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