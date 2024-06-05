На Закарпатті ліквідували масштабну мережу шахрайських call-центрів, фото: Нацполіція

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На Закарпатті поліцейські у співпраці з міжнародними партнерами провели спецоперацію, за результатами якої викрили та припинили діяльність масштабної мережі шахрайських кол-центрів, котрі ошукували іноземних громадян, зокрема громадян Угорщини.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Організатора «бізнесу» — 29-річного жителч Кривого Рогу — затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації, до якої входили загалом 18 його спільників, — на Закарпатті. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У кол-центрах організатори розмістили десятки операторів, які за вказівкою лідера телефонували іноземцям та представлялися співробітниками банківських установ:

в розмові шахраї зазначали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію. Для цього потерпілих переконували встановити на їхні ґаджети спеціальний додаток. Після виконання цієї інструкції, зловмисники отримували доступ до всіх банківських рахунків іноземців і в подальшому виводили гроші на рахунки, які заздалегідь спеціально створили на підставних осіб;

членам злочинної організації «старший» ставив завдання — 100 тис. доларів прибутку в тиждень;

станом на сьогодні відомо, що ділки виманили у потерпілих майже мільйон доларів. Правоохоронцям вдалося встановити детальний «маршрут» руху коштів.

Для припинення діяльності зловмисників поліцейські провели майже 40 санкціонованих судом обшуків в декількох регіонах України — у помешканнях підозрюваних та кол-центрах, які фігуранти облаштували в межах Мукачівського району в орендованих приміщеннях.

Під час обшуків було вилучено:

орієнтовно півтисячі одиниць техніки;

зброю;

наркотичні речовини;

банківські картки та гроші — майже 50 тис. доларів;

12 автомобілів, серед яких авто преміум-класу, зокрема Mercedes, Ford, Volkswagen, BMW.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу — створення злочинної організації та участь в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури зазначають, що наразі встановлено 17 потерпілих осіб, які є громадянами країн ЄС. Перевіряється інформація щодо інших осіб, які стали жертвами шахрайських дій підозрюваних.