Російські «Шахеди» вночі збивали у чотирьох областях. Фото:

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Ракурс

Атаку російських дронів відбивали українські захисники у ніч на 6 червня.

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Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М», які запустили з району російського Таганрога. Крім того, з районів Приморсько-Ахтарська в росії та мису Чауда в окупованому Криму стартували 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали напад з повітря мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби. У ході бою було знищено 17 безпілотників на територіях Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Атака дронів призвела до пожежі на інфраструктурному об'єкті в одному з населених пунктів Хмельниччини. Голова ОВА Сергій Тюрін поінформував, що постраждалих та загиблих немає, а на місці працюють усі відповідні служби. Вночі над Хмельницькою областю було збито один російський «Шахед».

Нагадаємо, у ніч на 5 червня окупанти атакували Україну 27-ма «Шахедами». Українські захисники зуміли збити 22 БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.