Шольц підтвердив дозвіл бити по рф німецькою зброєю, але щодо Taurus треба радитися з союзниками

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Україна може застосовувати німецьку зброю для ударів по цілях у росії, але рішення щодо Taurus потребує обговорень із союзниками.

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Про це пише «Голос Америки».

Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики, — додав Шольц. — Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини.

Канцлер Німеччини Шольц 6 червня підтвердив свою позицію, що Україна може використати західну зброю для захисту від ударів з території росії, подібних тим, яких рф завдає по Харківської області через кордон з Україною.

Кремлівський диктатор путін 5 червня знову пригрозив, що дозвіл Україні завдавати ударів по росії західною зброєю являє собою суттєву ескалацію, яка може наблизити Захід до прямого конфлікту з росією.

Офіційна зміна політики Німеччини відбулася паралельно зі зміною відповідної політики США, які нещодавно також дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів вздовж кордонів з рф, але не вглибині російської території.

Німеччина й канцлер Шольц допоки відмовляли Україні у наданні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі глибоко на території росії. Інші союзники України — такі як Велика Британія і Франція — надали Києву свої аналоги далекобійних ракет.

За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб «жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні. Це мій абсолютний пріоритет», цитує DPA.

У своїй промові 6 червня Шольц додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками «знову і знову, і знову».

Для ударів по російській армії на визнаній території рф розглядаються дві німецькі системи озброєнь — самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

Радіус, яким ЗСУ може завдавати ударів німецькою зброєю на території росії, невеликий: максимальна зона поразки цілей за кордоном становить не більше 40 км. При цьому уряд Німеччини не поспішає передавати Києву справді далекобійну зброю — таку, як крилаті ракети Taurus (дальність поразки — 500 км).