Московити прориваються до важливої траси на Костянтинівку

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Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на усій лінії фронту. Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку.

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Про це повідомили в оперативному управлінні військ «Хортиця».

Московити зосереджують свої зусилля на прориві оборони, щоб розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове. В районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога.

Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку, — додав Волошин.

Також, за словами речника, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак.

Нагадаємо, Очеретине московити захопили наприкінці квітня.