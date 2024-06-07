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Московити прориваються до важливої траси на Костянтинівку
Московити прориваються до важливої траси на Костянтинівку (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n196073-moskovyty-proryvautsya-do-vajlyvoyi-trasy-na-kostyantynivku-karta.htmlРакурс
Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на усій лінії фронту. Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку.
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Про це повідомили в оперативному управлінні військ «Хортиця».
Московити зосереджують свої зусилля на прориві оборони, щоб розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове. В районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога.
Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку, — додав Волошин.
Також, за словами речника, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак.
Нагадаємо, Очеретине московити захопили наприкінці квітня.