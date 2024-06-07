Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Німеччини наступного тижня.

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Як пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, у вівторок він має виступити з промовою в Бундестазі.

Конференція з питань відновлення України, організована зокрема МЗС Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня. Очікується там присутність українського лідера.

6−7 червня Зеленський перебуває у Франції з візитом.

Франція й Німеччина виступають проти зусиль ЄС закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, зокрема люксовим автомобілям, потрапляти до Росії через Білорусь, повідомляє Politico.

Видання нагадало, що Євросоюз запровадив санкції проти Білорусі у 2020 році після фальсифікації президентських виборів. Однак обмеження проти Мінська мають лазівки, що дозволили перетворити країну на своєрідну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до рф.

Німеччина «дратує" багатьох союзників у НАТО тим, що опирається слову «місія» у назві нової програми підтримки України. Про це повідомляє dpa.

Програму хочуть назвати NATO Mission Ukraine, а Німеччина висловлюється проти слова «місія» через побоювання, що це створить хибне враження про нібито наміри Альянсу відправляти в Україну західних військових і російська пропаганда додатково скористається цим для просування наративу про «агресивний блок».

Для практично усіх інших союзників ці аргументи Берліна нібито виглядають абсолютно «незрозумілими» і «непотрібним озиранням на росію».