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ССО навели вогонь HIMARS по розташуванню росіян на південному напрямку
Сили спецоперацій навели вогонь HIMARS по розташуванню росіян на півдніhttps://racurs.ua/ua/n196077-syly-specoperaciy-navely-vogon-himars-po-roztashuvannu-rosiyan-na-pivdni.htmlРакурс
ССО навели вогонь HIMARS по розташуванню росіян на південному напрямку.
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Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ. Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку, повідомили у Командуванні Сил спецоперацій та опублікували відповідне відео.
По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові понесли значні втрати.