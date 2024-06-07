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Ракурс
Силы спецопераций навели огонь HIMARS по расположению россиян на юге

Силы спецопераций навели огонь HIMARS по расположению россиян на юге (ВИДЕО)

7 июн 2024, 09:32
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ССО навели вогонь HIMARS по розташуванню росіян на південному напрямку.


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Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ. Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку, повідомили у Командуванні Сил спецоперацій та опублікували відповідне відео.

По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові понесли значні втрати.

Источник: Ракурс


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