Силы спецопераций навели огонь HIMARS по расположению россиян на юге

https://racurs.ua/n196077-sily-specoperaciy-naveli-ogon-himars-po-raspolojeniu-rossiyan-na-uge-video.html

Ракурс

ССО навели вогонь HIMARS по розташуванню росіян на південному напрямку.

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Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ. Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку, повідомили у Командуванні Сил спецоперацій та опублікували відповідне відео.

По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові понесли значні втрати.