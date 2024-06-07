Виробник «Леопардів» та «Цезарів» створює філію в Україні

Танк Leopard 2, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n196092-vyrobnyk-leopardiv-ta-cezariv-stvoruie-filiu-v-ukrayini.html

Ракурс

Один із основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь франко-німецька збройова група KNDS, котра зокрема виробляє бойові танки Leopard 1 і 2 та гармати CAESAR, які Франція постачає Україні, сьогодні, 7 червня, офіційно оформляє створення дочірньої компанії в Україні.

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Про це сьогодні повідомило видання Le Figaro.

Зазначається, що ця дочірня компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, про що наприкінці березня заявили міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

Лекорню та президент України Володимир Зеленський сьогодні мають відвідати об'єкт збройової групи у Версалі поблизу Парижа.

Джерело: Le Figaro