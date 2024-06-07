Денис Шмигаль, фото: «Волинь 24»

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В Україні працюють лише 27% великих ТЕС, решта зруйновані або пошкоджені.

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Через атаки рф втрачено 9,2 ГВт потужності — половину від усієї спроможності України. Про це сьогодні, 7 червня, в ефірі національного телемарафону розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Суспільне».

Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії, — наголосив прем'єр. — Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавата електроенергії це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму.

Шмигаль зазначив, що:

42 енергетичні блоки зруйновані;

27% великих ТЕС в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і на сьогодні не працюють;

20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це 1,3 гігавата потужності.

Шмигаль наголосив, що Україна працює над відновленням енергетики — щоб до зими запустити якомога більше генерації:

триває робота над захистом тих потужностей, що збережені, й тих, які енергетики нині відновлюють;

працюють також над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС — зараз максимально можливий імпорт 2,2 ГВт, але поки найбільше, що дозволяє імпортувати ЄС політично, 1,7 ГВт. Тому зараз з Єврокомісією ведуть перемовини, аби відкрити імпорт на максимум;

працюють також над децентралізацією генерування електроенергії.

Крім того, міжнародні партнери України зробили спеціальний фонд підтримки енергетики України, де вже зібрано 500 млн євро.

Шмигаль додав, що Україна має не лише нарощувати, а й економити електроенергію, щоб пройти і це літо, і майбутню зиму.

Джерело: «Суспільне»