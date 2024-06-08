Атака безпілотників у Північній Осетії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196117-ukrayinski-drony-vpershe-atakuvaly-aerodrom-u-pivnichniy-osetiyi-video.html

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У рф сьогодні, 8 червня, було вперше зафіксовано атаку безпілотників на Північну Осетію.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Російська влада заявила, що у Моздоку, де розташований військовий аеродром, з якого злітають МіГ-31К, було збито три безпілотники.

За інформацією джерела видання «Українська правда», ця атака є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Це — планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів, — розповів співрозмовник видання.

Джерело видання підтвердило, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додало, що зона ураження на території рф розширюється і мова йде саме про українські засоби.

Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні росії проти українців, не повинні бути у безпеці, — наголосив співрозмовник видання.

Джерело: «Українська правда»