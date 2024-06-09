На аеродромі в Астраханській області могли уразити не один, а два Су-57

https://racurs.ua/ua/n196161-na-aerodromi-v-astrahanskiy-oblasti-mogly-urazyty-ne-odyn-a-dva-su-57.html

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На аеродромі «Ахтубінськ» в Астраханській області рф 8 червня могли уразити не один, а два найсучасніших російських винищувачі Су-57.

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Про це в неділю, 9 червня, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів, — розповів він.

Юсов підкреслив, що ГУР констатує сам факт ураження винищувача, але не коментує засоби ураження, як і те, чия це операція. Втім, він зазначив, що такі інциденти на летовищах, які рф використовує для атак цивільної інфраструктури України вочевидь будуть тривати.

Російські пропагандисти також визнають ураження винищувача.

На території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області рф, розташованому за 589 км від лінії бойового зіткнення, 8 червня було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Про ураження свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.