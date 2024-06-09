Макрон розпустив французький парламент після поразки своєї партії на голосуванні до ЄП

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Президент Франції Макрон розпустив французький парламент.

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Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня, передає видання Le Monde.

Йдеться, що Макрон прийняв таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Макрон оголосив, що розпускає парламент Франції й призначає нові вибори.

Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту. За результатами екзит-полів, його партія «Відродження» на них отримала друге місце. Натомість перемогла партія проросійської Марін Ле Пен «Національне об'єднання».

Партія Ле Пен набрала близько 33% голосів, партія Макрона «Відродження» — 15%.

Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри, — зазначив Макрон.

Напередодні лідер французької ультраправої партії «Національне об'єднання» (RN) Джордан Барделла закликав Макрона розпустити парламент і призначити парламентські вибори після того як альянс президента зазнав серйозної поразки на європейських виборах.

Президент не може залишатися глухим до послання, яке передають французи. Ми просимо, щоб він взяв до уваги цю нову політичну ситуацію і повернувся до французького народу та організував нові парламентські вибори, — заявив Барделла.

Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту, вони матимуть приблизно 181 місце зі 720. Про це йдеться у Прогнозі Європейського парламенту. Урсула фон дер Ляєн є кандидаткою на пост глави Єврокомісії від ЄПН.

Відповідно до даних екзитполів, другою за чисельністю партією залишатиметься Прогресивний альянс соціалістів і демократів, він матиме близько 135 місць. Об'єднання лібералів «Оновлюючи Європу» отримають приблизно 82 мандати в Єропарламенті.