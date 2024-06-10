Вантажівка з «військовими» номерами прорвала кордон на Закарпатті, угорці затримали 32 українців

https://racurs.ua/ua/n196173-vantajivka-z-viyskovymy-nomeramy-prorvala-kordon-na-zakarpatti-ugorci-zatrymaly-32-ukrayinciv.html

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Вантажівка з «військовими» номерами прорвала кордон на Закарпатті. Прикордонники знайшли автівку та затримали 32 громадян України.

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Інформацію в коментарі hromadske підтвердила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Речниця не уточнила, про яку країну йдеться, але закарпатський журналіст Віталій Глагола пише, що невідомі прорвалися саме в Угорщину.

У ході перевірки не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Зранку 10 червня в мережі з’явилася інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні, який стався на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань».

Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.