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Ракурс
У "Слузі народу" розповіли про електронні повістки та запрошення на ВЛК у застосунку "Резерв"

У «Слузі народу» розповіли про електронні повістки та запрошення на ВЛК у застосунку «Резерв»

10 чер 2024, 10:38
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Електронних повісток чи направлень на ВЛК у «Резерв+" не буде.


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Про це запевнив впливовий нардеп зі «Слуги народу» Федір Веніславський.

Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде, — наголосив нардеп «Слуги народу», член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський.

Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.

Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна, — додав Веніславський.

«Ракурс» писав, що 18 червня в мобільному застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код, який фактично замінятиме військовий квиток.

Джерело: Ракурс


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