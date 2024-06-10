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У "Слузі народу" розповіли про електронні повістки та запрошення на ВЛК у застосунку "Резерв"
У «Слузі народу» розповіли про електронні повістки та запрошення на ВЛК у застосунку «Резерв»https://racurs.ua/ua/n196172-u-sluzi-narodu-rozpovily-pro-elektronni-povistky-ta-zaproshennya-na-vlk-u-zastosunku-rezerv.htmlРакурс
Електронних повісток чи направлень на ВЛК у «Резерв+" не буде.
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Про це запевнив впливовий нардеп зі «Слуги народу» Федір Веніславський.
Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде, — наголосив нардеп «Слуги народу», член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський.
Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.
Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна, — додав Веніславський.
«Ракурс» писав, що 18 червня в мобільному застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код, який фактично замінятиме військовий квиток.