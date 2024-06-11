Apple вмонтувала в iOS 18 штучний інтелект

https://racurs.ua/ua/n196213-apple-vmontuvala-v-ios-18-shtuchnyy-intelekt.html

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Apple представила iOS 18, головним оновленням якої стане вбудований в iPhone, iPad і Mac штучний інтелект. Новий Apple Intelligence допоможе робити короткий підсумок довгого тексту, створювати нові зображення, видаляти обʼєкти на тлі фото, надавати найбільш релевантну інформацію.

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До того ж чат-бот на основі ШІ ChatGPT буде інтегрований в ядро, але користувачі самі вирішуватимуть, коли його використовувати. Водночас Apple обіцяє конфіденційність із запровадженням Apple Intelligence.

Інші найцікавіші нововведення такі:

Свободу іконкам та віджетам! Тепер користувачі техніки Apple можуть розміщувати додатки та віджети на робочому столі будь-де, не обмежуючись сіткою;

Оновлений центр керування: там з’явилися додаткові сторінки, які користувачі зможуть регулювати під себе. Також тепер можна додавати на сторінки швидкого доступу іконки сторонніх застосунків;

Застосунок Wallet тепер можна використовувати для того, щоб відправляти гроші — для цього треба просто прикласти свій iPhone до іншого;

Мобільним геймерам сподобається: у iOS 18 з’явиться ігровий режим, який оптимізує роботу пристрою для ігор;

Також Apple презентувала свій штучний інтелект — Apple Intelligence, який покращує Siri, виконує складні голосові команди, дає коротку виписку з тексту, може обробляти фотографії тощо. Він буде доступний користувачам iPhone 15 Pro/15 Pro Max і на Mac та iPad із процесорами M1 або новіше.