СБУ затримала доньку ексмера Полтави Мамая, яка працювала на «виборчий штаб» партії путіна

https://racurs.ua/ua/n196215-sbu-zatrymala-donku-eksmera-poltavy-mamaya-yaka-pracuvala-na-vyborchyy-shtab-partiyi-putina.html

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Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

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Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави Олександра Мамая, який наразі засуджений за масштабну корупцію.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «єдина росія».

Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Серед заблокованих активів — три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Видання «Полтавщина» повідомляє, що 36-річна Наталія Веретеннікова — рідна донька Олександра Мамая. Чинне прізвище Веретеннікова — від другого шлюбу. Її перший чоловік Богдан Кириченко раптово помер у червні 2014 році.

Кириченко займався рекламним бізнесом і відкрив компанії «Ліфтинфо» у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі. Спеціалізацією компаній було розміщення рекламних банерів у ліфтах.

«Лифтинфо МСК» зупинила роботу у березні 2020 року. Натомість компанія «Лифтинфо СПБ» була переоформлена на Наталію Веретеннікову та двох її доньок та продовжила роботу в країні-агресорі.

За даними російської податкової, «Лифтинфо СПБ» впродовж 2013−2023 років отримала дохід у понад 132 млн рублів. З них у 2023 році — 17,6 млн рублів при чистому збитку у 389 тис. рублів. Підприємство Веретеннікової сплачувало мільйони рублів до бюджету країни-агресора у вигляді податків.

При цьому Наталія Веретеннікова не приховувала свій бізнес у росії. Інформацію про нього можна побачити в її електронній декларації, яку вона подала як депутатка Шевченківської райради Полтави минулого скликання.

Як ми уже знаємо, «Лифтинфо СПБ» займалося розміщенням реклами у ліфтах. І на цьогорічних так званих виборах президента росії розміщувалися рекламні банери одного із кандидатів. За нашими джерелами, мова йде саме про володимира путіна.

Щодо самого Олександра Мамая, то наразі триває судовий розгляд щодо розголошення ним інформації про розміщення військової частини.